Lacalle Pou acusó a Vázquez de faltar a la verdad y tener una actitud mezquina al no renovar cargos vacantes de directores de oposición en los entes

Cuando los directores de los entes de la oposición renunciaron a sus cargos para hacer campaña, no fueron renovados sus puestos.

La oposición dice que el presidente Vázquez no respetó un acuerdo político; el oficialismo dice que no cerró la participación, y que la oposición plantea una “queja de cargos”. Este martes, cuando se votaba la venia para designar al nuevo presidente del BCU, el senador Lacalle Pou reprochó que el presidente Vázquez no haya renovado los cargos vacantes de directores de oposición que renunciaron para hacer campaña.

“El presidente de la República ha faltado a su palabra en temas puntuales. Un presidente de la República que hasta el último día no dio respuestas. La triste respuesta del prosecretario en nombre del presidente, era ‘la respuesta es que no hay respuesta’. Actitud mezquina y menor que no va atener el Partido Nacional”, expresó el legislador nacionalista.

Lacalle Pou comparó también la actitud de Vázquez con la del ex presidente Mujica. “Actitud diferente tuvo el presidente Mujica que fue mucho más abierto en ese sentido. Abrió la participación y como ya la tendencia venía en ese sentido, el presidente Vázquez fiel a su costumbre la retaceó”, dijo Lacalle Pou.

El oficialismo respondió. La senadora socialista Mónica Xavier, en nombre de la bancada del Frente Amplio, rechazó las afirmaciones de Lacalle Pou.

“Resulta que somos partido único cuando no damos participación en determinados lugares, en realidad cuando no volvemos a cubrir determinadas vacantes que se generan. Si no se hubiesen dejado esos lugares no estaríamos discutiendo este tema”, expresó Xavier.

El senador Rafael Michelini cuestionó el precandidato blanco haga el planteo sin habérselo hecho antes al propio presidente. Las veces que Lacalle Pou solicitó una entrevista con Vázquez, no tuvo respuesta.

“Y se nos hace una queja, supongo que después de haber agotado él mismo haber llamado al presidente de la República, supongo que lo habrá hecho. Supongo que habrá insistido antes de venir al Senado con un llanto, un lamento”, sentenció Michellini.

El Senado finalmente aprobó la designación de Alberto Graña como nuevo presidente del Banco Central, en sustitución de Mario Bergara, quien renunció al cargo a fines de octubre para hacer campaña electoral y ser precandidato del Frente Amplio.