Lacalle Pou afirmó que la situación de Alfie no está “reñida” con la ley y la ética

Lacalle dijo que el planteo del Partido Socialista “no resiste archivo”, y que durante los gobiernos del Frente Amplio hubo “situaciones reñidas con la ley y la ética” y no hubo estos planteos.

Si bien dijo que no le compete opinar, el presidente se refirió al pedido de renuncia que hizo el Partido Socialista a la ministra de Economía y Finanzas y al director de la OPP.

“Sí lo que está bueno es tener trazabilidad, resistir el archivo, y notoriamente en este caso no se resiste. Estoy hablando del Partido Socialista. Durante el gobierno del Frente Amplio, no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y con la ética, y todo el mundo quedó calladito”, dijo Lacalle.

El presidente repasó los hechos; desde la solicitud que hizo el estudio particular de Alfie en 2019, antes del cambio de gobierno, hasta la resolución que firmó la ministra de Economía el 11 de febrero.

Alfie, cuando surge esa resolución, renuncia al beneficio, cosa que me parece bien. No le pedí que renuncie, fue en acuerdo. Nos parece a los dos inconveniente en este momento”, dijo el presidente.

Asimismo, Lacalle también fue consultado sobre los cuestionamientos de la oposición respecto a que Alfie no haya renunciado a los beneficios fiscales en febrero, cuando fue aprobada la resolución, sino casi un mes después. “Es un cuestionamiento; cuando yo tomo conocimiento con esto hablamos, y llegamos a este acuerdo, a esta situación”, dijo Lacalle.