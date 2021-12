Lacalle Pou: "Algunos tienen el legítimo derecho de parar, nosotros tenemos el legítimo derecho y la obligación de avanzar"

El presidente se expresó luego de que Fancap anunciara un paro de 24 horas en la refinería de La Teja.

Tras el anuncio de que la Federación Ancap paralizaría durante 24 horas la actividad de la refinería de La Teja, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que este gobierno respetará las libertades sindicales pero no dará marcha atrás con los compromisos asumidos.

"Nos inspira no dividir la sociedad, unirla. Pero eso no quiere decir que nos congelemos en los compromisos asumidos. Sin ir más lejos, hoy tomamos noticia de un paro en la refinería de Ancap. Desde 1973, el año en que yo nací, no había un paro de esos. Y entre otras cosas, la plataforma es porque no quieren que Ancap asocie una de sus divisiones que da pérdida", expresó el mandatario en un evento de cierre de año organizado por la Cámara Española de Comercio, este lunes.

"Nosotros como gobierno tranquilamente vamos a decir: 'Aunque el statu quo quiera seguir teniendo un lugar en su empresa pública que dé pérdida, nosotros vamos a seguir adelante porque lo comprometimos y lo vamos a hacer'. Algunos tienen el legítimo derecho de parar, nosotros tenemos el legítimo derecho y la obligación de avanzar", agregó.

Lacalle Pou señaló que los gobernantes no deben "tenerle miedo a las tensiones", sino que deben saber cómo resolverlas.

"Es más, yo soy amigo de las tensiones. Porque es la posibilidad que uno tiene de centrar una opinión. Las tensiones que podemos estar viviendo hoy ante algunos cambios que comprometimos y que a parte del statu quo no le gusta o no le convence, hay que llevarlos adelante por un compromiso, dentro de la ley, pero sin dividir", apuntó.

Para Lacalle Pou, lograr ese balance es "una función compleja". "Porque si uno quiere hacer las cosas que comprometió pasando al otro por arriba, seguramente lo logre, pero será un éxito de corto tiempo porque va a dividir a la sociedad", valoró.

El paro de Fancap en La Teja comenzó a la hora 22 de este lunes. El gremio lo calificó como un hecho "histórico" porque no pasaba desde el primer año de la última dictadura cívico-militar.

La decisión de parar se dio en medio de la negociación del convenio colectivo, que incluye la previsión de guardias gremiales y estaba vigente desde hacía 30 años. A comienzos de noviembre, el directorio de Ancap resolvió por mayoría dar por terminado el convenio, que en principio estaba vigente hasta el 31 de diciembre.