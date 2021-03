Lacalle Pou anunció la extensión del seguro de paro parcial y beneficios para pequeñas y medianas empresas

Ante la Asamblea General, el presidente hizo una rendición de cuenta sobre su primer año en el gobierno y adelantó algunas medidas que se aplicarán este año.

Este martes el presidente Lacalle dio un discurso en el Palacio Legislativo que tuvo una duración de casi una hora. Durante más de 45 minutos habló del trabajo del gobierno durante el primer año de gobierno, que se cumplió este lunes. Dedicó otros diez minutos para hablar de algunas nuevas medidas y otros lineamientos que el gobierno pretende aplicar de ahora en más.

"No vengo a hablar de herencias, no es momento. Ya no es tiempo de excusas, aunque puedan ser válidas". Así abrió el su discurso el presidente Lacalle. Aseguró que en las medidas tomadas por el gobierno "primó la libertad" y que siente "un profundo orgullo por la conducta de gran parte de los uruguayos". Además agradeció la colaboración del Grupo Asesor Científico Honorario en el manejo de la pandemia:

El presidente destacó un aumento de transferencias sociales durante la pandemia y señaló que la cantidad de beneficiarios aumentó 40 %.

Señaló un cambio de actitud en relación "al respaldo del trabajo de la Policía" e indicó que eso trajo aparejado "una baja sustantiva en la baja de la comisión de delitos en nuestro país":

Asimismo, el presidente informó sobre la extensión del seguro de paro partcial hasta el 30 de junio y dio información adicional sobre medidas que se tomarán para apoyar a las medianas y pequeñas empresas. El Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley al Parlamento que habilita a exonerar aportes jubilatorios patronales y la suspensión del IRAE mínimo.

Además informó que se duplicará nuevamente el monto de las asignaciones familiares y del programa de canastas de alimentos



El presidente anunció apoyo adicional para las ollas populares, merenderos y personas en situación de calle. También adelantó inversión pública y en infraestructura en 1.200 millones de dólares.

Además confirmó inversiones en aeropuertos del interior y en una nueva planta potabilizadora. La concesión será para cinco aeropuertos en Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largoy la inversión será de 65 millones de dólares.

El discurso completo: