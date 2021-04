Lacalle Pou anunció que se extiende suspensión de la presencialidad en la educación hasta al menos el 3 de mayo

“Por más medidas que tomemos si la gente insiste en la movilidad no vamos a bajar el número de contagios”, agregó.

El presidente Luis Lacalle Pou encabezó una conferencia de prensa en la noche de este miércoles en la que habló sobre el avance de la pandemia en el país y, entre otros, informó que se extiende la suspensión de la presencialidad en la educación hasta principios de mayo. Previo a esta instancia el mandatario se había reunido con integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que aconseja al gobierno acerca de la marcha del coronavirus.

“Estamos atravesando en estos días los peores tiempos de la pandemia”, dijo Lacalle Pou al comienzo. Por esto les pareció “oportuno conversar con los uruguayos” acerca de una serie de temas relativas al Covid-19, agregó.

El presidente se refirió al concepto de “blindar abril”, manejado en entrevista con Telemundo por el coordinador del GACH, Rafael Radi. “Se supone que sobre los primeros días de mayo podríamos empezar a ver las consecuencias del plan de vacunación”, dijo Lacalle Pou.

El plan de vacunación “ha ido avanzando por los sectores más expuestos y más vulnerables”, dijo, y agregó que 860.000 personas estarán vacunadas a fines de abril con la primera dosis de la vacuna de Sinovac, y 550.000 con la segunda dosis. En el caso de Pfizer, esta semana tendrá la segunda dosis el personal de la salud priorizado.

Por otro lado, el presidente se refirió a la situación en los CTI. “Tenemos 933 camas disponibles, la ocupación es del 74% y tenemos un potencial de 88 camas más”, dijo. Agradeció al personal de la salud.

Dijo que el gobierno recibió hoy información sobre la movilidad. “Aparentemente se está meseteando. Hoy tenemos un dato preocupante, que pegó un salto”, dijo. “Lo que pedimos es que dentro de lo posible la gente no se mueva”, expresó. “Por más medidas que tomemos si la gente insiste en la movilidad, no vamos a bajar el número de contagios”, agregó.

Hasta el 30 de abril el gobierno extenderá las medidas tomadas el 23 de marzo. Entre otros, esto implica continuar con la suspensión de la presencialidad en todos los niveles educativos hasta por lo menos el 3 de mayo.

“El sistema educativo (…) además mueve en el entorno de un millón de personas”, dijo. “Ese sector donde se mueve mucha gente es lógico que pase a la no presencialidad”, añadió sobre este tema.

“Dentro de la incertidumbre nacional y mundial, vamos a asegurarnos que las familias sepan desde ya que hasta el 3 de mayo van a estar en un sistema de virtualidad”, comentó. El objetivo es después de esa fecha poder retomar las clases con normalidad, aseguró.

Lacalle Pou también habló acerca del incremento de los fallecimientos por coronavirus en las últimas semanas. “Lamentablemente las muertes han aumentado sensiblemente”, dijo el presidente.

Consultado acerca de la situación en la frontera con Brasil, comentó que Rivera es uno de los departamentos con mayor porcentaje de vacunación de todo el país. Esto, dijo, debería ayudar donde hay una “cepa que amenaza”, en referencia a la variante P1 del virus, originada en la ciudad de Manaos (Amazonas). También se refirió al atraso en el reporte de algunos casos de coronavirus registrado en los últimos días y dijo que se trabaja para solucionar esto.

Lacalle Pou dijo que no está definido si se vacunará a los niños, pero se han iniciado gestiones para aumentar los pedidos de vacunas “entre otras cosas porque si después hay que dar una tercera dosis o se tiene que vacunar a los menores de 18 (años)” asegurarse el stock.

Por su parte el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo sobre la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, cuyo primer lote llegó a Uruguay el pasado domingo: “Los beneficios superan ampliamente los riesgos y analizada toda la evidencia científica se recomienda la vacunación en mayores de 60 años en virtud de esta evidencia parcial”. Esto fue dicho por el jerarca en base a lo que recomendó la comisión asesora en vacunas de la cartera.

“A no confiarse por tener la primera dosis”, apuntó Lacalle Pou sobre la vacunación, y habló que esta falsa sensación de inmunización puede “complicar” el escenario sanitario.

El mandatario también habló sobre el contacto que tuvo la semana pasada con una persona en la puerta del Hospital Maciel, que luego dio positivo al test, lo que implicó que Lacalle Pou se tuviera que hisopar. A raíz de esto, el presidente tomó la definición de recortar sus salidas públicas. “He decidido salir menos, que me cuesta, no me gusta, pero es lo que tengo que hacer estos días”, dijo.

En tanto, el presidente adelantó que algunos ministros realizarán anuncios la semana que viene –sobre los cuales no entró en detalles- para algunos sectores afectados por la pandemia.

A su vez, Lacalle Pou dijo que “las decisiones sobre las medidas son del gobierno con un invalorable asesoramiento” entre otros del GACH.

Uruguay atraviesa en este momento el momento más complejo desde que en marzo de 2020 se confirmaron los primeros casos de la enfermedad en el país. El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó el martes 1.614 casos nuevos de la enfermedad y otros 1.499 contagios reportados fueras de fecha. Además, por segundo día consecutivo se confirmaron 45 fallecimientos por la enfermedad, la cifra más alta de decesos desde marzo del año pasado.

Las “medidas tomadas son suficientes si se cumplen y además se tienen los cuidados”, dijo Lacalle Pou, quien agregó que la introducción de otras medidas implicaría la “vigilancia y la sanción por parte del Estado”. “Si uno dicta una medida y esa ley no se hace cumplir es peor que la no existencia de la misma”, sostuvo. “Para que haya toque de queda tiene que haber una ley que así lo indique”, dijo, y preguntó: “¿Cualquier persona que salga de noche va a ser sancionada?”. “La ley para evitar las aglomeraciones e intervenir en las fiestas clandestinas, están”, dijo.

“Otros pueden tirar titulares, nosotros tenemos la obligación de gobernar”, agregó sobre este punto. “Con las medidas que hemos adoptado, si la gente las acata y además se cuida, deberíamos de seguir aplanando la curva”, dijo, para que en mayo “las vacunas empiecen a tener efecto”.