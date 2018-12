Lacalle Pou apuntó contra la gestión de Sendic en Ancap tras las sanciones del Plenario del FA: “El tiempo comprobó que teníamos razón”

El precandidato blanco también opinó sobre la campaña Vivir Sin Miedo, que superó las 376.000 firmas.

El precandidato presidencial Luis Lacalle Pou, participó este sábado de un acto en Atlántida, donde la lista 303, encabezada por Sebastián Andújar, despedía el año.

Allí, en diálogo con Telemundo, opinó sobre las dos noticias políticas más importantes del fin de semana. Habló de la sanción que recibió el exvicepresidente de la República Raúl Sendic, y el senador Leonardo De León.

El Plenario del Frente Amplio resolvió la inhabilitación de Sendic y De León para todo el periodo electoral, por lo que no podrán ocupar cargos electivos hasta mayo 2020. Esto dijo el líder del sector blanco Todos:

“No me corresponde hablar de lo que ha sido internamente el FA. Lo que sí podemos decir es que antes de mediados del 2015 se nos ocurrió hacer una comisión investigadora por Ancap. El Frente decía que era un ataque, bullying y que tuvo una gestión brillante… El tiempo comprobó que teníamos razón. Tarde pero en consonancia. Hay una sanción política. No sé si es por un tema electoral o porque en verdad se siente. No me corresponde opinar”.