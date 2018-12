Lacalle Pou asegura que el gobierno y un sector de la academia pretenden generar un clima para favorecer la continuidad del Frente Amplio

Dijo que ese es el objetivo de los que hablan de un próximo gobierno de achique.

Esto dijo el líder nacionalista:

“Me niego a subirme al carro de aquellos que están diciendo que los cinco años que vienen van a ser medios chaucha, que van a ser cinco años de achique. Yo no entendía por qué estaban diciendo eso, por qué se repetía eso desde el oficialismo y desde la academia y hace poco me di cuenta que lo que están generando es un clima de que la cosa no se puede cambiar, pero si la cosa no se puede cambiar para qué cambiar el gobierno y nosotros nos quedamos prendidos de la teta”.