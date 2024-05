Lacalle Pou dijo que los homicidios son "un tema de la sociedad y de la prevención, que le corresponde al gobierno"

"¿Vieron por las cosas que la gente llega al extremo de matarse? una discusión con un vecino... algo que empieza con un gesto o una palabra, termina con una muerte", cuestionó el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou consideró que la situación actual del país en torno a los homicidios responde a dos factores que agrupó en "la sociedad" y "la prevención" del delito. La semana pasada tuvo días con altos niveles de violencia: entre la noche del martes y la mañana del miércoles, por ejemplo, hubo cuatro asesinatos.

"Cada homicidio preocupa. Me han escuchado hablar y decir que hay una baja sensible en casi todos los delitos. Había una tendencia creciente que pasó a descendente. El que más ha costado es el que se lleva vidas, que son los homicidios", expresó Lacalle durante la rueda de prensa luego del acto por el aniversario de la Batalla de Las Piedras.

El mandatario puso foco en la "resolución violenta de los conflictos". "Se decía que eran por el narcotráfico. Cuando empezás a ver, ¿vieron por las cosas que la gente llega al extremo de matarse? una discusión con un vecino... el nivel de tolerancia ... algo que empieza con un gesto o una palabra, termina con una muerte", manifestó.

Lacalle aseguró que no se quita responsabilidad -"no me saco el lazo con la pezuña"- dado que bajar la cifra de delitos "es la tarea" del gobierno. "Pero el nivel de violencia de algunas situaciones sin tener válvula de escape, sin tener otra solución de conflicto es muy compleja, sí me preocupa", enfatizó.

Consultado si había una falta de normas para combatir estos delitos, lo descartó: "Las normas están. Me parece fácil pasarle la pelota a la norma, no es un tema de normas. Es un tema de sociedad y es un tema de prevención que le corresponde al gobierno". Dentro de lo agrupado en "sociedad", dijo que "por supuesto" está la educación.

"La preocupación está en los homicidios, sobre todo cuando (las víctimas) ni siquiera participan de una riña, una disputa, como es el caso de los niños", cerró.