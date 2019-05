Lacalle Pou dijo que está dispuesto a buscar acuerdos políticos con el Frente Amplio

El precandidato del Partido Nacional reconoció que si bien está dispuesto a lograrlo, ve complicada esa posibilidad.

Esto fue lo que dijo Luis Lacalle Pou al respecto:

“Yo creo que nadie se amputa a priori un acuerdo con nadie. No hay ningún gobernante, o nadie que aspira a ser buen gobernante, y decir yo no quiero acordar con fulano o con mengano. Ahora, uno tiene que tener una política clara, que es un respaldo legislativo para que un ejecutivo pueda actuar en consecuencia. Si eventualmente el Frente Amplio, o un sector del Frente Amplio, coinciden con las políticas que va a llevar adelante un Poder Ejecutivo, por qué nos amputaríamos esa posibilidad. Yo la veo complicada. Pero a priori no nos vamos a amputar nada”.