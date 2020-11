Lacalle Pou dijo que la decisión de la Intendencia de suspender los desfiles de Carnaval y Llamadas es "correcta"

Indicó que aún no conoce los detalles de la definición porque no recibió comunicación oficial desde la Intendencia.

El Partido Colordo reclamó al presidente Lacalle a través de una carta la necesidad de instalar una mesa de ámbito político como complementación de los ámbitos de diálogo que ya existes.

Sobre esto fue consultado el presidente en la asunción de Mario Silvera, intendente de Treinta y Tres:

"No leí la carta, me enteré por ustedes. Sí lo he hablado con el presidente Sanguinetti, con ministos del gobierno,lo hablé el otro día con el senador Manini. Cualqiuer intstancia que nos sirva para intercambiar en bienvenida. Estas instancias son buenas sin perjuicio de que a veces seo puede generar más burocracia. El año que viene cuando empiece el tiempo parlamentario podríamos tener esta mesa", dijo.

También consultado sobre la decisión de la Intendencia de Montevideo de suspender los desfiles de Carnaval y Llamadas, expresó: "El desfile de Llamadas y el de Carnaval ya había casi un acuerdo tácito de que era lógico suspenderlos. Sobre lo otro no habíamos tenido una opinión final. Creo, sin saber exactamente cuál es la definición de la Intendencia porque me entero por ustedes, aparentemente sería una decisión correcta".