Lacalle Pou dijo que si es electo candidato, hará una campaña para buscar coincidencias con otros partidos

Durante un acto en Atlántida el precandidato nacionalista, apelando a su programa de gobierno, destacó propuestas en seguridad y educación.

El precandidato del Partido Nacional, favorito para ganar la interna blanca según todas las encuestas de intención de voto, llegó a Estación Atlántida con un mensaje definido: transmitirle a los militantes que “sí se puede”.

El precandidato dijo que, de ganar la interna, su campaña electoral hacia las nacionales de octubre apuntará a buscar coincidencias y no diferencias con otros partidos de oposición, y remarcó que pretende un gobierno de mayor representación.

Apelando a su programa de gobierno, Lacalle Pou enfocó su discurso en las principales preocupaciones de la gente: la seguridad, la educación, y el empleo y la economía.

“Hay que decir claramente qué se va a hacer con la economía. Después de 16 años de crecimiento ininterrumpido, lamentablemente, por el mal manejo del gobierno, terminamos con cifras que son alarmantes” , dijo Luis Lacalle Pou.

“Terminamos con un desempleo que hoy está marcando el peor de los últimos 12 años, terminamos con cierre récord de empresas, y el que venga acá a pararse y no hable de cómo lo va a arreglar, o no está diciendo la verdad o no tiene la real dimensión de la situación del país”.

En materia de seguridad pública, Lacalle Pou reiteró que la policía necesita mayor respaldo para actuar. En cuanto a la educación, dijo que el gran desafío que tiene el país para alcanzar la justicia social es tener un sistema de excelencia.

“Y para eso, además de manejar los fondos de los uruguayos con respeto, con decencia, con delicadeza, hay que hacer justicia. Hemos dicho que vamos a tratar de hacer lo imposible para que los mejores docentes del país vayan a los centros educativos donde más se los necesita, y para eso hay que cambiar el régimen de elección de horas”, sentenció el precandidato nacionalista.