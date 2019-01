Lacalle Pou dijo que si la ciudadanía vota a favor de la reforma de Larrañaga, el próximo gobierno tendrá una herramienta que puede o no utilizar

El líder de Todos realizó las declaraciones en el marco del homenaje a Leandro Gómez.

Así se refirió el senador nacionalista a la campaña de Larrañaga “Vivir sin miedo”:

Ustedes conocen nuestra posición. Se llegó a las firmas, hubo un esfuerzo grande que hay que reconocerle a Jorge Larrañaga. Esto genera una posibilidad de que el gobierno que viene tenga otras herramientas. Desde mi punto de vista, quien quiera ejercer legítimamente la autoridad hoy, quien se haga cargo y quien le mande el mensaje a la delincuencia de que se terminó el recreo, con las herramientas que hoy se tienen, no hay excusas para nadie para no asegurarle la paz a los uruguayos. Si eventualmente la ciudadanía opta en octubre para más herramientas, son herramientas que se pueden tener para utilizar o para no utilizar.