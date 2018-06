Lacalle Pou dijo que Vázquez “esconde” a Bonomi y que el ministro “no debería permanecer en el puesto ni un minuto más”

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou explicó a Telemundo porqué afirma que el presidente Tabaré Vázquez esconde al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

También dio sus razones para no firmar la propuesta de reforma constitucional que promueve el senador nacionalista Jorge Larrañaga.

Lacalle Pou considera que la seguridad es el tema de mayor preocupación de los uruguayos en la actualidad. En este sentido, considera que los problemas se dan por la falta de autoridad que existe.

“Tenemos un Ministerio del Interior que multiplicó por cuatro su presupuesto desde el año 2005, tiene una Policía mejor paga y mejor armada, pero lamentablemente no tiene el respaldo moral de los mandos políticos. Lo que falla hoy es el mando político. El mando político está en la persona del presidente, del ministro y del subsecretario”.

Consultado sobre por qué dice que Vázquez esconde a Bonomi, respondió: “No lo digo yo: lo hizo, es una observación de la realidad. Cuando fue a San Luis, no lo llevó: lo escondió. Y eso me parece un gravísimo error. Bonomi no debería permanecer en el puesto ni un minuto más. Si es el ministro del Interior, no se puede romper la cadena de mando”.

Además, aclaró que no está en contra de la propuesta de Larrañaga, pero señaló que no la firmará: “Me parece que los instrumentos son otros. Los instrumentos están y no son de materia constitucional”.