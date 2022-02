Lacalle Pou dio instrucciones de que Uruguay adhiera a la declaración de OEA

La intervención del mandatario se da luego de que la delegación uruguaya en la OEA no firmara la moción respaldada por 24 de los 34 miembros permanentes, que el viernes condenaron "enérgicamente" la "invasión ilegal, injustificada y no provocada" de Ucrania por parte de Rusia.

El presidente Luis Lacalle Pou dio instrucciones de que Uruguay adhiera a la declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Ucrania, informaron fuentes del Poder Ejecutivo a Telemundo.

La intervención del mandatario se da luego de que la delegación uruguaya en la OEA no firmara la moción respaldada por 24 de los 34 miembros permanentes, que el viernes condenaron "enérgicamente" la "invasión ilegal, injustificada y no provocada" de Ucrania por parte de Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el sábado mediante un comunicado que Uruguay adhiere a todos los postulados de la resolución, pero resolvió pronunciarse individualmente en dos oportunidades –el 23 y el 24 de febrero– en contra de la invasión. Además, recordó los planteos del abogado Washington Abdala, representante de Uruguay ante la OEA, en la sesión del Consejo Permanente, donde se manifestó en la misma línea que los 24 países que firmaron la moción.

No obstante, el hecho de que Uruguay no firmara fue tomado por algunos dirigentes como una señal de que el gobierno de Lacalle Pou no comparte los planteos de la OEA. Por ejemplo, el diputado frenteamplista Daniel Caggiani señaló en Twitter: "Uruguay no votó la declaración de la OEA. Supongo que Ope Pasquet y los demás que salieron a criticar públicamente la declaración del Frente Amplio ya hicieron lo mismo con la votación de Uruguay en la OEA y le pidieron explicaciones a su gobierno".

Uruguay no votó la declaración de la OEA. Supongo que @opepasquet y los demás que salieron a criticar públicamente la declaración del @Frente_Amplio ya hicieron lo mismo con la votación de Uruguay en la OEA y le pidieron explicaciones a su gobierno... https://t.co/oMhE7hP7ho — Daniel Caggiani (@DCaggiani) February 26, 2022

Los países que apoyaron la declaración son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó tras la salida del bloque del gobierno de Nicolás Maduro en 2019).