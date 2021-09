Lacalle: "El día que el gobernante despega los pies de la tierra y del sentir popular, deja de cumplir con el mandato"

El presidente elogió la institucionalidad uruguaya y aseguró que sin importar quién sea su sucesor, está seguro de que esa persona "va a respetar la Constitución y va a generar paz aun en los cambios que puedan ser resistidos".

El presidente Luis Lacalle Pou y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, participaron este viernes de la Expo Democracia Plaza Independencia. Se trata de una muestra fotográfica organizada por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) para festejar un nuevo aniversario de su fundación.

La muestra homenajea a los mandatarios elegidos democráticamente en Uruguay y a la continuidad institucional del país.

En ese contexto, Lacalle Pou dio un discurso en el que instó a los ciudadanos a ser "firmes vigilantes" de la democracia. Y aseguró que sin importar quién sea su sucesor, está seguro de que esa persona "va a respetar la Constitución y va a generar paz aun en los cambios que puedan ser resistidos".

"Ahora está de moda reclamar en frente a la Torre Ejecutiva, y hacen bien. Un día sí y otro también ciudadanos agremiados o individualmente vienen a pedirle y a exigirle a sus gobernantes que los representen", comenzó el presidente su discurso.

Lacalle Pou dijo que esos reclamos al fin y al cabo son la democracia. "Es el mejor sistema que ha descubierto la humanidad para representar un mandato popular", valoró.

"Los uruguayos no tenemos la fortuna de vivir en una democracia plena; tenemos la responsabilidad. Es la responsabilidad por lo que se hizo y la responsabilidad por lo que tenemos que hacer", dijo.

"Y es una responsabilidad que por sobre todas las cosas les compete a los gobernantes, que es ser realmente mandatarios, representantes. Representantes genuinos de lo que nos comprometimos. Y respetuosos genuinos de los que no piensan igual pero para los que también gobernamos", agregó.

A los ciudadanos, Lacalle Pou les solicitó que sean “firmes vigilantes de la democracia, porque la democracia se fragiliza cuando los gobernantes no hacen lo que tienen que hacer y los ciudadanos no actúan como deben actuar para controlarlos. Ese mandato popular de los ciudadanos a los gobernantes tiene que ser vigilante no solo cada cinco años. La exigencia tiene que ser constante".

Además, hizo un balance de cómo deben actuar los políticos una vez que llegan al poder. "La plaza es donde tienen que andar los gobernantes. Los gobernantes en Uruguay siempre anduvieron entre la gente y lo tienen que hacer. Tienen que sentir el calor popular aunque sea para criticarlos si no les gusta. El día que el dirigente político, el gobernante, despega los pies de la tierra y del sentir popular, es el día que deja de cumplir con el mandato", sostuvo.

Antes de cerrar el discurso, el presidente señaló: "No sé quién va a estar acá dentro de 1.268 días –creo que es lo que queda de gobierno– pero sí sé que el que se siente acá va a respetar la ley y la Constitución y va a generar paz aun en los cambios que puedan ser resistidos. En Uruguay la sangre no llega al río".