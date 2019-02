Lacalle Pou pidió al MTOP información sobre el llamado para colocar dispositivos de rastreos en camiones de carga

Empresas que no han sido habilitadas cuestionan la transparencia del llamado.

El senador blanco cuestionó que el llamado siendo para un servicio tan técnico no haya exigido experiencia en gestión y provisión de este tipo de dispositivos. Advirtió que las empresas que se presentaron y no fueron homologadas cuando lo hagan no llegarán a tiempo para comercializar sus productos.

Es que el sistema será obligatorio desde este 18 de febrero en empresas grandes con más de 20 camiones. Después, de forma escalonada, se irá implementando en otras empresas pero con menos unidades.

Un informe presentado el jueves por Telemundo señaló que hasta ahora solo dos empresas fueron habilitadas, ambas del mismo dueño y vinculadas a la Intergremial del Transporte. Las empresas competidoras denuncian falta de transparencia en los procesos que implementó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Por su parte, el diputado Nicolás Olivera de Alianza Nacional, también solicitó al Ministerio postergar la entrada en vigencia en empresas de transporte con más de veinte unidades.