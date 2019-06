Lacalle Pou reafirmó que no votará la reforma propuesta por Larrañaga y consideró que un Gobierno de coalición debe empezar a construirse desde ahora

"Seguramente el próximo Gobierno, a diferencia de todos los años para atrás, va a ser de muchos partidos. Me parece que eso hay que construirlo desde ahora".

El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou considera que el próximo Gobierno será una coalición de muchos partidos políticos y que no se puede esperar hasta último momento para construirla.

En otro orden, el senador señaló que mantiene su posición de no ensobrar por la reforma constitucional que impulsa su rival Jorge Larrañaga.

“En nuestro grupo hay gente que firmó, gente que no. Yo no firmé. Hay gente que va a acompañar y gente que no.

Seguramente el próximo Gobierno, a diferencia de todos los años para atrás, va a ser de muchos partidos. Me parece que eso hay que construirlo desde ahora.

Todos los candidatos del partido son buenos, nosotros queremos ser los mejores. Pero también queremos acuerdos con el resto de los partidos políticos”.