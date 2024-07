Lacalle Pou se reunió con Milei en la Casa Rosada; luego participarán juntos de cumbre sobre antiterrorismo

El encuentro se desarrolló en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se enmarcó en la visita de Lacalle Pou a Argentina para participar de la conmemoración del 30º aniversario del atentado de la AMIA, en Buenos Aires.

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió este miércoles desde las 16:00 con su par argentino, Javier Milei. Se trata del primer encuentro bilateral de ambos a siete meses de la asunción del libertario.

El encuentro se desarrolló en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se enmarcó en la visita de Lacalle Pou a Argentina para participar el jueves de la conmemoración del 30º aniversario del atentado de la AMIA, en Buenos Aires.

Sobre las 17 horas de este miércoles los mandatarios partieron hacia un hotel de Puerto Madero, donde se realizará una cumbre del Congreso Judío Mundial, donde se hablará sobre terrorismo internacional, informó el medio TN.

El 18 de julio de 1994, una camioneta-bomba voló el edificio de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en la capital argentina. El crimen, hasta hoy impune, dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Fuentes de Presidencia indicaron a Telemundo que la instancia la solicitó el gobierno de Argentina a través de la embajada de Uruguay en el vecino país.

El encuentro tuvo lugar nueve días después de la crítica del uruguayo a su par argentino en la cumbre del Mercosur celebrada la semana pasada en Asunción (Paraguay).

"No voy a menospreciar a nadie, (pero) si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur y si realmente creemos en el bloque, deberíamos estar todos. No me compete opinar sobre temas ajenos, opino como presidente miembro del Mercosur", dijo el uruguayo sobre la ausencia de Milei.