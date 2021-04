Lacalle Pou sobre el rol del GACH: "Los asesores asesoran, y el gobierno decide"

El presidente aseguró que se tomaron la gran mayoría de las medidas recomendadas por los científicos, pero otras no se siguieron porque se evaluó que no eran convenientes.

El presidente Luis Lacalle Pou viajó este lunes 19 de abril hasta la playa de la Agraciada, en Soriano, para participar del acto conmemorativo del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.

En este contexto respondió a quienes señalaron que el gobierno tomó medidas a "contramano" de las recomendadas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) el 7 de febrero para promover el distanciamiento físico y limitar la movilidad. El científico Rafael Radi, coordinador del GACH, señaló en una entrevista brindada a EFE la semana pasada: "Hay parte del equipo que, sin duda, siente que el gobierno se ha quedado corto"

"Fíjense en el documento del 7 de febrero y al mismo tiempo compárenlo con las medidas que tomó el gobierno. No me tomen al pie de la letra los números, pero supongamos que el GACH recomendó 30 medidas, el gobierno tomó 25", señaló el mandatario. Agregó que las medidas restantes que el gobierno no incorporó al paquete anunciado se debe a que el Ejecutivo hizo una evaluación para ver si eran convenientes o no.

"Además, es un grupo asesor. Los asesores asesoran, y el gobierno decide, cada uno en su lugar y cada uno se hace responsable de eso", cerró Lacalle.