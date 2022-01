Lacalle Pou sobre la cuarta dosis: "Ojalá que no sea necesaria"

El mandatario explicó que Uruguay dispone de las dosis, pero aún no hay una determinación tomada. Además, comentó que evaluaron dejar de informar la cantidad de casos diarios pero no lo hicieron para que "nadie piense que estamos escondiendo las cifras

Ante el avance de la variante ómicron en Uruguay, el gobierno uruguayo no prevé adelantar la cuarta dosis. El presidente, Luis Lacalle Pou, dijo en la conferencia de este lunes que no quiere "pecar de obsesivamente optimista pero ojalá que no sea necesaria".

Según algunos documentos científicos que han leído las autoridades, esta nueva dosis contra el Covid-19 no sería necesaria en el corto y mediano plazo. De igual forma, Lacalle Pou, explicó que la vacuna está asegurada en caso de ser necesaria.

"En caso de ser necesaria la tenemos. Ya habría algunos ciudadanos con la posibilidad de darse esa cuarta dosis, pero no hay una decisión tomada al respecto", agregó el mandatario.

Conteo de casos

Por otro lado, Lacalle Pou comentó que algunos países han dejado de informar sobre la cantidad de casos diarios. Confesó que "hace un mes y medio" evaluaron dejar de hacerlo y estuvieron "a punto de suspenderlo".

Sin embargo, la determinación del gobierno fue la contraria para "que nadie piense que estamos escondiendo las cifras". Consideró que es un esfuerzo que "quizá a esta altura" no es "prioritario", pero "preferimos decir todos los días la cantidad de casos para ser transparentes al respecto".