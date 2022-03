Lacalle Pou sobre la LUC: "La voy a defender en los lugares que crea que estoy siendo fiel al mandato de ser presidente"

El presidente explicó cuáles son las razones que lo llevan a encabezar la cadena nacional por el "No" y también se refirió a los casos de abuso policial.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló sobre el anuncio del pasado jueves en entrevista con Telemundo, donde dijo que "seguramente" sea quien encabece la cadena nacional por el "No". Una de las razones, según Lacalle Pou, es que fue el impulsor de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Vine a todos lados a defenderla, y es parte del programa de gobierno. Y además no he encontrado a nadie que me haya dicho que lo perjudicó la LUC", señaló.

"Entonces la voy a defender en los lugares que yo crea que estoy siendo fiel al mandato de ser presidente de la República", agregó en rueda de prensa en el departamento de Cerro Largo.

También hizo referencia a los videos difundidos en los últimos días donde se comete un presunto abuso policial por parte de un efectivo. Sobre la vinculación que han hecho algunos actores de la oposición de este tipo de hechos con la LUC, Lacalle Pou dijo que "es parte de la campaña".

De igual forma, fue categórico al decir que "no ha crecido el abuso policial desde la creación de la LUC". "Lo que ha crecido es un mayor respaldo a la Policía", sostuvo.

Explicó que cualquier "abuso de un ciudadano para con otro tiene que ser censurado", pero en este caso debe ser "categóricamente censurado porque mancha el uniforme de los hombres y mujeres que todos los días arriesgan la vida para defendernos".

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró en la misma línea al decir que "abuso policial hubo antes y después de la LUC".