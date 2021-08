Lacalle Pou ya llegó a Buenos Aires y se reunió con el embajador Enciso

Previo a la reunión con Fernández, Lacalle Pou estuvo con el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso. Visitó la embajada y también el consulado.

El presidente Luis Lacalle Pou viajó este viernes a Buenos Aires (Argentina) para mantener un encuentro con su par Alberto Fernández. Ambos mandatarios compartirán una cena junto a sus cancilleres en la Quinta de Olivos.

Previo a la reunión con Fernández, Lacalle Pou estuvo con el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso. Visitó la embajada y también el consulado.

Antes del arribo de Lacalle Pou, Enciso comentó a Telemundo que estas instancias siempre son virtuosas e importantes y que "correspondía" que el presidente visitara a Fernández. Estaba pendiente una reunión desde que el mandatario argentino viajó a Uruguay, el 19 de noviembre, para reunirse en la residencia de Anchorena (Colonia) con el uruguayo.

El diplomático dijo que que será una reunión con agenda abierta, que no se centrará puntualmente en un tema. "Tengo entendido que es un encuentro con agenda abierta y algo que va a ayudar, como siempre queremos, a profundizar y mejorar las relaciones", señaló.

En marzo de este año aumentó la tensión entre ambos gobiernos luego de un intercambio que los mandatarios tuvieron en una Cumbre del Mercosur. Lacalle Pou dijo que el bloque "no puede ser un lastre" y Fernández le respondió: "No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie".