Lacalle reclamó en la Cumbre Iberoamericana por el acuerdo Mercosur-UE y dijo que los "fracasos" en ese camino son "frustrantes"

"Es cierto que juntos somos más fuertes. Es cierto que cada país tiene sus fortalezas y debilidades, pero trabajemos en aceptar y convivir en nuestros disensos", apuntó el mandatario uruguayo.

El presidente Luis Lacalle Pou participó este sábado en la XXVIII Cumbre Iberoamericana, de la Secretaría General Iberoamericana, que se desarrolla en República Dominicana. Allí centró su discurso en la consigna de la reunión: “Juntos por una Iberoamérica más justa y sostenible”.

“Estas son buenas oportunidades para tener reuniones bilaterales, escuchar críticas, reclamos, visiones de los distintos colegas. Esta cumbre para mí tuvo un elemento interesante o dos: la Cumbre de Jóvenes Líderes fue un baño de realismo y optimismo, porque jóvenes de distintos países abrazan la causa de sus naciones a tan temprana edad y creen que la actividad política es el instrumento válido; y también tuvo otro punto alto con la Cumbre Iberoamericana de Empresarios, porque es buena cosa que se interactúe con el sector privado. A veces hay un divorcio antinatural entre esa falsa dicotomía del sector privado y el sector público; el entrelazado que hay es para el progreso de las sociedades”, comenzó Lacalle en su discurso.

Además, el mandatario uruguayo consideró que en esta reunión, donde “se sientan América Latina y los pueblos más cercanos europeos, como España y Portugal”, es bueno en “reclamar e insistir en algunos acuerdos de algunos bloques regionales, como en el caso del Mercosur, con Europa”. “Y tratar también de hacer saber que los fracasos o frustraciones de terminar de constituir estas alianzas termina frustrando a los socios que fueron tan optimistas al principio”, dijo Lacalle, en alusión al proceso que avanza para terminar de concretar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, algo que ha sido cuestionado por algunos países del hemisferio norte como Francia.

👉 Estas fueron las palabras del presidente Lacalle Pou en la Cumbre Iberoamericana para referirse a la falta de avances en el tratado Mercosur-UE pic.twitter.com/VYBjlAX8qI — Telemundo (@TelemundoUY) March 25, 2023



Siguiendo su discurso, Lacalle Pou hizo alusión a lo dicho por mandatarios de otros países, que criticaron la postura hacia América Latina de potencias como Estados Unidos y China. “He escuchado discursos muy interesantes, no todos de ellos compartibles, pero interesantes. Quiero marcar un matiz, con algo que se repite en casi todas las cumbres. Hay una tendencia, casi un reflejo automático, de buscar responsables de nuestros males afuera de nosotros mismos: que la culpa es de Estados Unidos o China, o las grandes potencias. Y quiero hacer hincapié en la convocatoria. Cuando se piensa en justa y sostenible, cuando se llega a estos foros, primero nos miramos tierra adentro, de los límites de nuestros países hacia adentro. Esa meta requiere de trabajo y de aceptación de algunas cosas que parecen de sentido común, pero que todavía son discutibles. Arrogarse la posibilidad de la Justicia imperfecta por ser humana es muy complejo. No hay sistema mejor hasta el momento dentro de la imperfección que la democracia”, dijo.

“La Justicia como tal solo puede ser asegurada con instituciones fuertes, separación de poderes y con respeto a los derechos humanos. Las tentaciones de creer que uno es lo suficientemente bueno para impartir justicia es una tentación que no debemos tener”, agregó.

En la misma línea de la consigna de “justicia”, Lacalle valoró. “Me imagino que cuando se habló de justa no era solo por justicia sino también por el concepto de la equidad. A eso no alcanzan los procesos formales de elecciones de gobiernos ni la separación de poderes. Incide mucho la práctica de la democracia. La democracia no es solo un sistema electoral y elecciones, también debe servir a aquellos ciudadanos bajo esos gobiernos. y sobre todo a los que más necesitan de la democracia, que son los más débiles”, apuntó.

Y en relación al término “sostenible”, Lacalle valoró el término en su acepción ambiental, pero también en cuanto a la sostenibilidad de los procesos democráticos.

“Nosotros enseguida le damos una valoración ambiental. Pero sostenibles son los procesos políticos y democráticos. Y si fuéramos a hablar de temas sostenibles respecto al ecosistema, yo soy muy optimista. Créanme que soy optimista porque por primera vez en mucho tiempo en la mayoría de los foros internacionales veo que lo ambiental va de la mano con lo económico. Hay un divorcio histórico entre el cuidado del ambiente y la economía. Por primera vez en mucho tiempo, desde la ONU y distinto bancos internacionales de crédito empiezan a entender y compartir que los procesos amigables y sostenibles tienen su valoración económica. Y hay una enorme fortaleza para los que estamos aquí sentados. Somos los mayores productores de alimentos, los que tenemos la mayor cantidad de recursos naturales. Y las nuevas energías, basadas en renovables, tienen en nuestros países una preciosa oportunidad”, dijo el presidente uruguayo.

Finalmente, Lacalle citó el discurso de otros mandatarios, de que Iberoamérica debe trabajar en conjunto, algo por lo que abogó el presidente argentino al pedir “unidad regional”, y dijo compartir esa idea, pero también valorar las diferencias entre los países.

“Una vez más en un foro de estos, que a veces se asemeja mucho a una terapia de grupo, soy optimista en que podamos tener puntos de encuentro. Es cierto que juntos somos más. Es cierto que cada país tiene sus fortalezas y debilidades, pero trabajemos en aceptar y convivir en nuestros disensos, siempre y cuando estemos convencidos de que nuestros consensos o cosas en común es lo que nos hace fuertes, nos lo ha hecho la historia, y seguramente el provenir”, concluyó.