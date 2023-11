Lacalle reclamó que el FA aclare "qué va a hacer con la reforma de la seguridad social" y Bergara le respondió

"El Uruguay todo tiene que saber qué es lo que van a hacer o pretenden hacer si la ciudadanía les da la posibilidad de ser gobierno", dijo el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou reclamó que el Frente Amplio diga qué va a hacer con la reforma de la seguridad social aprobada por el gobierno si gana las elecciones de 2024. El mandatario afirmó también que el Pit-Cnt no aportó ideas en la discusión sobre el proyecto.

Lacalle Pou fue el orador en la cena de despedida del año del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en la noche del miércoles. En un discurso de poco más de 40 minutos, enumeró aspectos de su gobierno que considera positivos, como la forma en que se enfrentó la pandemia, la ley de urgente consideración y la denominada transformación educativa.

También hizo énfasis en la reforma de la seguridad social, ley que fue el resultado de meses de discusión y negociación dentro de la interna de la coalición.

En este punto señaló directamente y sin diferenciarlos a los impulsores del plebiscito contra la reforma: el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio.

"Los que hoy plantean el plebiscito no aportaron una idea. No aportaron una idea. Y el Uruguay todo tiene que saber qué es lo que van a hacer o pretenden hacer si la ciudadanía les da la posibilidad de ser gobierno. Tienen que contestar. Y no es 'plebiscito no' o 'plebiscito sí', esa es fácil, de manual. Yo quiero saber que le digan a las nuevas generaciones del país qué van a hacer con la reforma de la seguridad social que con coraje aprobó este gobierno", lanzó el presidente.

El primero de la oposición en responder este jueves fue el precandidato y senador Mario Bergara. "Hay 15 años del Frente donde se dieron certezas en el terreno económico, social, de las reglas de juego del mundo laboral, etcétera. Nadie duda en el Uruguay que un gobierno del Frente Amplio va a otorgar certezas en las cosas que refieren a la vida cotidiana de la gente. Insinuar que el Frente Amplio no da certezas a la hora de gobernar es ignorar los 15 años en los que el Frente Amplio estuvo en el gobierno", dijo en rueda de prensa.

En el Frente Amplio no hay unanimidad con respecto al apoyo al plebiscito. A nivel orgánico, el partido dejó en libertad de acción a los sectores. Los precandidatos Yamandú Orsi y Bergara se manifestaron en contra. Carolina Cosse, en tanto, aún no manifestó su postura, más allá de llamar a un "diálogo nacional" sobre el tema en caso de acceder a la Presidencia.