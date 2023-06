Lacalle respaldó a Heber tras interpelación, dijo que no iba a "entrar en la chiquita" por Cabildo y reiteró: "Estamos mucho mejor que hace años"

"Cabildo integra la coalición. Esto no pone en riesgo la coalición", aseguró el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou respaldó este jueves al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de la maratónica interpelación que terminó en la mañana de este jueves sin una moción de respaldo ni de censura.

El presidente descartó un cambio en esa secretaría de Estado y reiteró algo que ha mencionado cada vez que se lo consulta por la situación de la seguridad pública: "¿Estamos conformes con los resultados de la seguridad? No. ¿Estamos mucho mejor que hace años? Sí. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Los números no mienten. Sí tenemos un problema con los homicidios", dijo en rueda de prensa desde Nuevo Berlín (Río Negro), en la que también habló de la crisis del agua.

El mandatario fue consultado sobre la postura de la bancada de Cabildo Abierto, que no respaldó al ministro y lanzó varias críticas a su gestión. Lacalle se limitó a responder: "Separo claramente las políticas de gobierno de los estados de ánimo".

Interrogado entonces sobre las palabras del senador Guido Manini Ríos, líder de ese partido, que dijo que Cabildo había sido el único partido "coherente", el presidente dijo: "Me conocen a esta altura, saben que no voy entrar en chiquita".

Enseguida, mencionó que junto a él estaba el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, miembro de Cabildo Abierto. "Cabildo integra la coalición. Esto no pone en riesgo la coalición", aseguró.