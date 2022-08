Lacalle respondió a críticas del Pit-Cnt: "Capaz que antes estaban acostumbrados a estar más cerca del gobierno o cogobernar"

"El Pit-Cnt no es gobierno, es un sindicato, es como que mañana la Cámara de Industria se queje porque no recibió el proyecto", dijo sobre el anteproyecto de la reforma de la seguridad social.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló este martes en la noche en rueda de prensa, donde fue consultado sobre el anteproyecto de la reforma de la seguridad social que le presentó a los partidos políticos de la coalición y de la oposición.

Uno de los aspectos que finalmente propone el anteproyecto es cambiar la edad jubilatoria, algo que, en campaña electoral, Lacalle Pou había dicho que no quería modificar.

Consultado sobre por qué cambió de opinión, afirmó: “La discusión y los informes del grupo técnico. Uno de los pedidos al equipo técnico fue no alterar la edad de jubilarse, algunos rubros no la van a modificar, y los otros, según los que conocen de este sistema y cómo está el país, tuvimos que negociar y llegar a una mitad de camino: aquellos que nacieron entre el 67 y 71 ir progresivamente avanzando en la edad de jubilarse”.

En tanto, Lacalle Pou también fue consultado sobre las críticas que el Pit-Cnt hizo al anteproyecto: desde la central sindical manifestaron su disconformidad por haberse enterado de las claves del proyecto a través de la prensa y dijeron además que "tiene un leitmotiv que es reducir derechos".

“No entiendo por qué tendría que haber presentado el proyecto al Pit-Cnt. Lo vamos a hacer el jueves, pero primero lo primero: el Pit-Cnt no es gobierno, es un sindicato, es como que mañana la Cámara de Industria se queje porque no recibió el proyecto”, dijo Lacalle Pou al respecto, y agregó: “Capaz que antes estaban acostumbrados a estar más cerca del gobierno o cogobernar, no es el caso”.

Además, consideró que “el recorte de derechos se va a dar si no hacemos nada”. “Y hace 15 años que se está diciendo que es urgente reformar la seguridad social: lo dijo Mujica, lo dijo Astori, todos los que pasaron por ahí. La única reforma la hizo Ernesto Murro, que le costó 100 en vez 30 millones al Estado, y no emprolijó absolutamente nada”, agregó.

“Lo que tenemos que hacer para que no se recorten derechos en el futuro es reformar el sistema. Se miró para el costado durante 15 años, yo no voy a mirar para el costado los días que me quedan. Queremos una reforma justa, solidaria y sostenible”, afirmó Lacalle Pou.