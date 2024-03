Lacalle respondió si visitaría a Penadés en la cárcel y contó por qué hace unos años se "entregó" al psicólogo

El presidente mantuvo en la mañana de este miércoles una entrevista en Radio Universal.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este miércoles a la reclusión del exsenador nacionalista Gustavo Penadés y de su excustodio Alejandro Astesiano. En entrevista con el programa Punto de Encuentro de Radio Universal, el mandatario fue consultado si le gustaría hablar con ellos y visitarlos en la prisión de Florida donde están recluidos.

"Siempre con estas situaciones quedan cosas colgadas. No lo tengo en mis planes. Aparte no sería oportuno ni bien interpretado porque el que se mueve no es Luis Lacalle, es la investidura, es el presidente. Que el presidente vaya…", dijo en primera instancia sobre Penadés, condenado por reiterados delitos de abuso sexual de menores.

En el mismo camino, enfatizó que "quedan cosas por decir y por hablar", pero remarcó que "no es oportuno" que lo visite. "Y no sé si tengo muchas ganas ahora", cerró.

¿Y con Astesiano? "Yo puedo puedo hablar con todo el mundo. No sé si me gustaría, no tengo problema. De hecho voy a penales y, sin conocer, me siento a hablar con homicidas, con abusadores, rapiñeros. Hablo con todo el mundo", respondió.

"Hace un par de años me entregué" al psicólogo

En otro fragmento de la entrevista Lacalle fue consultado sobre si hace terapia.

"Ahora sí, antes no hacía. Con alguien tenés que hablar. No puedo caer a mi oficina y está Nicolás (Martínez) y decirle que le tengo que contar mi vida. Decidí después de muchos años tener un espacio para sentarme y hablar de mí. No es fácil. Tenía un temita (con los psicólogos), un temita es poco..." dijo.

Sobre ese "temita", rememoró que cuando tenía 10 años su madre lo llevó al psicólogo y fue una mala experiencia. "Entré al psicólogo con dos problemas y salí con cinco. No paraba de llorar desconsoladamente. El psicólogo tiene que ser justo para vos. Le dije: 'mamá, no vengo más'. Tenía una lucha a brazo partido con los psicólogos. Hasta que hace un par de años me entregué", contó.