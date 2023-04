Lacalle responsabilizó al FA por falta de acuerdos para elegir fiscal de Corte: "Cuando éramos oposición el nombre lo ponía el gobierno"

"Nosotros podemos hacer propuestas, pero la oposición no las lleva", lamentó el mandatario.

El presidente Luis Lacalle Pou responsabilizó al Frente Amplio por la falta de acuerdo en el Parlamento que ha derivado en la imposibilidad de elegir un fiscal de Corte. Actualmente ocupa el cargo Juan Gómez como subrogante, tras la renuncia de Jorge Díaz en octubre de 2021.

El mandato terminaba en abril de 2022, pero los partidos aún no se ha puesto de acuerdo en un nombre y la Constitución prevé que se deba votar su venia con tres quintos de los integrantes del Senado, por lo que ni el gobierno ni la oposición cuentan con los votos suficientes.

"Esto le corresponde al Parlamento. La Constitución establece determinadas mayorías y no las ha habido. Si no hay mayorías y una decisión política queda en una charla que no tiene sentido. No quiero aportar a eso. El tema es que no hay votos", introdujo el mandatario en rueda de prensa desde Agraciada (Soriano), donde también se refirió a otros temas como la reforma de la seguridad social y el conflicto en torno al IAVA.

Seguidamente, el presidente mencionó que "algún legislador de la oposición" dijo que "cuando gobernaban ellos había acuerdo". "Es cierto, es totalmente cierto", refrendó Lacalle.

Si bien dejó su cargo como senadora hace un año, Lucía Topolansky es quien ha cuestionado en más de una ocasión la falta de acuerdos en el Parlamento. "Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno no había fiscal de Corte, porque Peri Valdez había renunciado y era un brutal problema. Se empezó a trabajar hasta que se logró nombrar al fiscal Rafael Ubiría y luego se nombró a Jorge Díaz. Es decir que hubo negociaciones que permitieron sacar ese tema adelante. Y ahora veo que se va a terminar el período sin que podamos nombrar al fiscal", dijo la exvicepresidenta a El País en marzo.

Sin embargo, Lacalle no le atribuyó esta responsabilidad a su gobierno y a los legisladores de la coalición, sino a la oposición: "¿Por qué había acuerdo? Porque los que éramos oposición en ese momento y hoy somos oficialismo entendíamos que era mano del gobierno. No queríamos decir 'nosotros que somos minoría vamos a poner nuestro nombre'. Le pedíamos al gobierno un nombre que sea apetecible, pero el nombre lo ponía el gobierno".

¿Qué sucede actualmente?, se preguntó el mandatario, y respondió: "Nosotros podemos hacer propuestas, pero la oposición no las lleva. Y como la Constitución exige mayorías especiales se congela el sistema político. No solo Fiscalía, sino otros organismos importantes".

La negociación por el fiscal de Corte que incluye otros organismos, tal como mencionó el mandatario, incluye el nombramiento de un nuevo ministro para la Corte Electoral y un integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).