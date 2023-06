Lacalle se reúne con la cúpula policial de Montevideo en la Torre Ejecutiva

El encuentro estaba pactado desde la semana pasada.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou está reunido en este momento con la cúpula policial de Montevideo, encabezada por el director de la Policía Nacional, José Azambuya, y el subdirector Jhonny Diego.

Según supo Telemundo, la reunión responde no solamente a los homicidios registrados en la capital en los últimos días. El mandatario quiere saber de primera mano qué se ha hecho en materia de seguridad desde el inicio de la gestión.

El encuentro estaba pactado desde la semana pasada. Del mismo participan los jefes de las cinco zonas operacionales y de las 25 seccionales que tiene Montevideo.

Antes de dirigirse a Torre Ejecutiva a reunirse con el presidente, en la mañana de este miércoles las autoridades policiales tuvieron intercambios en la Jefatura de Policía de Montevideo.

🚨Esta tarde Lacalle Pou se reúne con todas las autoridades policiales de Montevideo. La reunión tiene como marco una sucesión de homicidios registrados en los últimos días en la capital. pic.twitter.com/somYg0dJx3 — Telemundo (@TelemundoUY) June 21, 2023

El mandatario dijo el pasado 8 de junio que no estaban "conformes" con los resultados en materia de seguridad pública, pero que "los números son sensiblemente mejor" gracias al "esfuerzo que se ha hecho en personal, en tecnología, en despliegue, en armamento, en vehículo y aparte en una actitud: defender al que cumple la ley y perseguir al delito".

En esta línea agregó que el "compromiso del gobierno" es "seguir haciendo esfuerzos" para que "no solo no se cometan tantos delitos", sino para "esclarecer otros". "El porcentaje de esclarecimiento muchas veces no se condice con lo que ha invertido el Estado en estos años", consideró.