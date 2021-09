Lacalle: "Sería lógico que en los espacios públicos en cualquier momento podamos andar sin tapabocas"

El presidente aseguró que este es "el próximo paso" en el que está trabajando el gobierno y dijo que se podría dar "en cualquier momento".

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este miércoles que es proclive a derogar la emergencia sanitaria apenas pueda y aseguró que el "próximo paso" es eliminar la exigencia del uso del tapabocas en los espacios públicos abiertos.

"Yo soy de la teoría de que, cuanto antes se pueda, (hay que) derogar la emergencia sanitaria", afirmó el mandatario en rueda de prensa, quien entiende que no es "lógico" que se le dé facultades adicionales al gobierno "por mucho tiempo".

Lacalle Pou dijo a los periodistas que traten de "convencer" al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, de que Uruguay debe permitir la circulación sin mascarilla en los espacios públicos abiertos. "Ese es el próximo paso que estamos trabajando", contó, y dijo que "sería lógico que en los espacios públicos en cualquier momento" esto se pudiera dar.

Consultado por la prensa, el presidente dijo que no cree que haya una contradicción entre este planteo y el pedido de las autoridades de no abandonar las medidas de cuidado personal para prevenir los contagios de Covid-19. "Sí me parecería contradictorio en espacios cerrados", sostuvo Lacalle, que recordó en qué momento epidemiológico se encuentra Uruguay.