Lacalle sobre dichos de Miranda: "No me voy a tirar al barro, la población uruguaya no se merece eso de los dirigentes políticos y menos del presidente"

El presidente Luis Lacalle Pou concurrió en la mañana de este lunes al Hospital Maciel para recibir la segunda dosis de la Coronavac, la vacuna del laboratorio chino Sinovac contra el coronavirus. A la salida, ante la pregunta en rueda de prensa de si la relación con el Frente Amplio está en el momento más “tenso” desde que asumió el 1° de marzo de 2020, indicó: “Tengo un buen vínculo político con muchos dirigentes del Frente Amplio, no soy de tensar las relaciones por tensarlas”.

“Alguno que se haga cargo de las cosas que dice. La situación es demasiado grave para andar tipo gallo de riña peleándonos por cosas que carecen de importancia”, agregó.

Segunda dosis! Gracias al equipo de vacunadoras. Orgullo nacional! pic.twitter.com/5UVvyzss4G — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) April 26, 2021

El presidente fue consultado acerca de los dichos del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien el sábado planteó que el Poder Ejecutivo hace "política barata" en materia "sanitaria, social y económica".

“Se podrán imaginar que no voy a hacer evaluaciones. No me voy a tirar al barro, la población uruguaya no se merece eso de los dirigentes políticos y menos del presidente de la República”, dijo Lacalle Pou hoy acerca de las palabras de Miranda

El mandatario se refirió también a la amenaza de muerte que recibió de un hombre que fue detenido el fin de semana. “La gente a veces hace cosas en determinado estado de ánimo que atentan contra la paz de todos”, dijo, y añadió: “Hicimos la denuncia y lo lamento. No tengo mucho más para decir”.

Lacalle Pou manifestó que separa la actitud de este hombre de la de los manifestantes antivacunas que el pasado viernes estuvieron en la plaza de Maldonado. “Lo que no puedo hacer es responsabilizar a la gente que está en esa campaña, que obviamente no comparto, de una amenaza a una persona”, dijo, y planteó que “hay que separar bagres de tarariras”. Dijo sobre este tema que comparte la actuación tanto de la Fiscalía como de la Justicia tras la aglomeración que se constató ese día.