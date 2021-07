Lacalle sobre el referéndum: “De llegarse a las firmas, daremos el debate. Insistimos en que es una buena ley”

El presidente manifestó “tranquilidad y orgullo de participar de una país que tiene elementos de democracia directa, donde un porcentaje de ciudadanos puede presentar un recurso ante una ley”.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este jueves a la recolección de firmas para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) y aseguró que, de confirmarse que se llegó a las firmas necesarias, se “dará el debate”.

En primera instancia, el presidente manifestó “tranquilidad y orgullo de participar de una país que tiene elementos de democracia directa, donde un porcentaje de ciudadanos puede presentar un recurso ante una ley”.

“Ahora tiene plazo la Corte Electoral para constatar que se ha llegado a las firmas. De llegarse, daremos el debate. Nos han escuchado en campaña electoral, durante el principio del gobierno, difundir las ideas, el documento, el anteproyecto y la ley. Insistimos que es una buena ley”, expresó.

Mercosur

El mandatario también fue consultado sobre la Cumbre de presidentes del Mercosur que se desarrolló este jueves por la mañana, y reiteró la intención de permanecer en el bloque y de "modernizarlo".

Interrogado sobre si había avances para acuerdos bilaterales por fuera del bloque, el mandatario dijo que "hay caminos trazados con varios países". "No descartamos nada", respondió cuando fue consultado sobre un posible tratado de libre comercio con China.

Registro de autocultivo de marihuana

Por último se refirió al debate sobre el registro para las personas que cultivan marihuana de forma legal y los clubes cannábicos. "Corría diciembre de 2010 y presenté un proyecto de ley de autocultivo que no traía incluido un registro. Mi cabeza era bastante más liberal de lo que se aprobó. Por ende, si no estaba de acuerdo en ese momento, soy coherente y no estoy de acuerdo con esto. Estamos hablando con miembros del gobierno seguramente para actuar en consecuencia", declaró.