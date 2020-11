Lacalle sobre la reunión con Fernández en Anchorena: "Nos la debíamos"

El presidente de la República mantuvo una sorpresiva reunión con su par argentino, que viajó en helicóptero hasta Colonia para el encuentro.

El presidente Luis Lacalle consideró el encuentro como "una buena reunión". "Fue una buena reunión, disculpen que no les avisamos antes pero salió sobre la marcha. Creo que nos la debíamos, estuvo bien", sentenció.

Además mencionó a lo que cocinó para los asistentes: "A mí me gusta hacer asado, no sé si le dijeron que había quedado bueno. A mí me gusta jugoso, caliente y bastante salado".