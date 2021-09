Lacalle sobre recursos de Colonización: "El que quiera un fideicomiso para asentamientos tiene que votar esta financiación, otra no hay"

El presidente consideró que el dinero que se pretende retirar del presupuesto de Colonización "no afecta su funcionamiento".

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue hasta el ruedo de la Rural del Prado este miércoles en el momento de la premiación. Allí habló en rueda de prensa sobre los fondos del Instituto Nacional de Colonización que el gobierno definió sean destinados a nutrir un fideicomiso que pretende regularizar los asentamientos, algo que se incluyó en la Rendición de Cuentas.

"Colonización tiene el respaldo del gobierno, otra cosa es lo del fideicomiso. Y yo quiero ser claro. Hay 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas. Y como la plata no abunda, porque ustedes saben que no abunda, porque saben con el déficit (fiscal) que asumimos el gobierno, queremos volcar ahí. Estamos eligiendo beneficiar a los que menos tienen", afirmó Lacalle Pou.

"Ese dinero, que no va a modificar Colonización, que no le va a cambiar el giro, va para ahí. Esto se habló con líderes de los distintos partidos, se habló con la coalición, se votó en Diputados y esto va a Senadores. Es bien claro, el que quiera un fideicomiso para asentamientos tiene que votar esta financiación, porque otra financiación no hay. No se puede estar en la procesión y en la misa", agregó el presidente.

"Eso es lo que el gobierno discutió, aprobó, lo firmaron todos los ministros del gobierno y así es que vamos a seguir en el Parlamento", añadió.

En la noche de este martes el expresidente José Mujica y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, coincidieron en Toledo Chico, en un campamento de colonos que se oponen a los cambios proyectados por el gobierno en Colonización. En ese encuentro Manini Ríos afirmó que está a favor de la creación del fideicomiso para tratar de erradicar asentamientos, pero que no acompañará que se nutra con fondos que actualmente son destinados a Colonización.