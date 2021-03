Lacalle volvió a usar las palabras “corsé” y “lastre” para referirse al Mercosur e insistió con el planteo de “flexibilizar” el bloque

Aseguró que los socios puedan cerrar acuerdos comerciales por fuera del mismo.

El presidente uruguayo usó este lunes los mismos términos que el viernes en la cumbre de presidentes."Tenemos vocación de que el Mercosur sea un trampolín, y no un corsé o un lastre”, dijo.

Lacalle señaló que las relaciones dentro del bloque deben ser de complementación, e insistió con el planteo de “flexibilizar” el Mercosur.

“Están en su legítimo derecho y soberanía decir ‘a mí no me convence’. Lo que no podemos pensar es que porque a un país no le convenga, nosotros quedarnos atados; y eso es lo que estamos pidiendo", sentenció el presidente.

Los equipos de cancillería y economía de Uruguay ya están trabajando en un documento sobre la “flexibilización”, que plantearán en la próxima reunión del Consejo del Mercosur, en próximo mes de abril.