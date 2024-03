Lacalle y el tono de la campaña: "El presidente es el gran padre de una gran familia, tiene que tratar de cuidar a todos y no agredir a nadie"

"Firme con las ideas y suave con las personas", repitió el presidente en Paysandú.

El presidente Luis Lacalle Pou abogó por una campaña sin "agravios e insultos" en rueda de prensa esta domingo en Paysandú, a donde llegó para participar de la Semana de la Cerveza.

Consultado sobre el tono de la campaña electoral, el mandatario recordó que no puede hacer política partidaria, pero sí "dar una opinión": "En Uruguay la sangre no llega al río, tampoco hay que tirarle la cola al león. A medida que uno va aflojando la lengua y dice algunas cosas, hay un punto de no retorno. ¿Cómo empieza la violencia? es verbal, después pasa a otra. Estoy seguro que en todos los partidos no hay ánimo".

Lacalle mencionó que "en todas las campañas se dice que va a ser una campaña fatal", y puntualizó en las internas del Partido Nacional en 2019. "Fue bastante difícil", dijo Lacalle sobre esa campaña. Aunque no mencionó a qué se refería, en esa disputa del 2019 hubo desencuentros entre dirigentes históricos y el recién llegado a la política Juan Sartori.

El presidente reiteró una frase que menciona desde hace años y que mantiene como "forma de hacer política y gobernar": "Firme con las ideas y suave con las personas". "Si tenés las ideas claras y crees que son buenas, estás firme con ellas, no tenés que descalificar a nadie. El problema es cuando no tenés argumento o ideas y te encontrás medio despistado y ahí tenés que ingresar en la descalificación, que no sirve para nada", expresó.

Finalmente, se enfocó en las "familias uruguayas": "Por lo general, cuando uno elige un gobernante lo que menos quiere es grito, insulto, estridencia. Quiere alguien que genere paz, certidumbre. Al fin y al cabo un presidente ¿Qué es? es un gran padre de una gran familia, muy diversa y tiene que tratar de cuidar a todos, amparar a todos y no agredir a nadie. Me parece que la receta para una campaña electoral de entrar en agravio, te sirve a la cortita pero a la larga no da resultado".