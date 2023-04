Lali habló de polémica por festival de la IM: entre las "quejas loables" y la importancia de "llevarle un concierto a quien no puede pagar la entrada"

"Me parece bien que la gente, que se tiene que quejar de cosas tangibles, lo haga", valoró la artista argentina.

La cantante de pop argentina Lali Espósito defendió en entrevista con Telemundo su participación en el festival "Acá estamos" de la Intendencia de Montevideo luego que se desatara una polémica por el caché que recibió.

La comuna le pagó US$ 256.478 a ella y su equipo para que sean parte del evento que el 19 de marzo reunió a miles de personas en la rambla de Punta Carretas a una entrada de $400.

Esos números generaron críticas desde la oposición en Montevideo, incluso con ediles que acusaron de “despilfarro”. Mientras que desde la intendencia defendieron que parte del dinero invertido se recuperaría a través de la venta de entradas y participación de sponsors.

"Lo que algunas personas deberían entender es que la cultura, que a veces se menosprecia, es parte de la política, y llevarle un concierto a alguien que a lo mejor no puede pagar una entrada es parte de la educación de la gente", comenzó Espósito su respuesta.

Seguidamente, recordó que cuando era chica sus padres "no tenían un peso" para comprarle una entrada para un show, por lo que "nunca podía" ir a los conciertos. "Cuando venía alguien a mi barrio a tocar, venían bandas de rock a Parque Patricios y se cortaban las calles, me acuerdo lo loco que era para mi verlo en vivo. A mí me forjó. Ni sabía qué era un municipio, pero estaba re bueno sentir que me regalaban algo re valioso con la música", rememoró.

En este camino, aseguró que cuando toca en festivales públicos ve cómo la gente "valora" ver un show en vivo. "El padre que puede llevar a su hijo, familias enteras que van, amigos que van en grupo, no importa el que no podía pagar la entrada, van todos y disfrutan de lo mismo. Para mi tiene mucho valor", argumentó.

Con respecto a las críticas contra la Intendencia de Montevideo, consideró que "obvio" que "hay cosas loables en la quejas, obvio", dado que son "eventos públicos".

"Sobre la discusión de cuánto se le paga, cuánto no, si los números son de verdad... es una cuestión política y me parece bien que la gente, que se tiene que quejar de cosas tangibles, lo haga", valoró.