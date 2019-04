Larrañaga afirma que Vázquez “está faltando a la verdad” porque considera “increíble” que no haya examinado las actas de los tribunales de Honor militares

El precandidato nacionalista estimó que hay "una crisis muy mal manejada por el Ejecutivo".

El precandidato blanco Jorge Larrañaga realizó un acto político en el Club Colonia en el Prado.

El senador se refirió a las repercusiones sobre las actas de los tribunales de Honor:

Creo que, si sabía el ministro de Defensa, el subsecretario, el secretario de Presidencia y no lo sabía el presidente de la República no lo puedo creer. El presidente directamente está faltando a la verdad, porque es increíble que pueda decirle a los uruguayos que no examinó un expediente donde estaban los dos principales violadores de los derechos humanos sometidos a Tribunal de Honor y no lo haya mirado con lupa.

Si el presidente hubiera leído, o alguien le hubiera dicho de la gravedad del expediente, seguramente no hubiera homologado el fallo, hubiera mandado los antecedentes a la Justicia y no hubiera nombrado al comandante en jefe González y no hubiera tenido que remover al ministro, viceministro y generales que relevó.

Esa es la percepción que tengo de una crisis muy mal manejada por el Ejecutivo y el presidente de la República, donde el que firmó la homologación del fallo fue él. Es el único que queda. Después echa a todos y el secretario de la Presidencia olímpicamente confiesa que tenía conocimiento. Creo que es una cadena de errores inadmisibles.