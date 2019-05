Larrañaga aseguró que los funcionarios públicos no pueden ser “variable de ajuste” en el próximo período

El precandidato nacionalista se comprometió a defender a los buenos funcionarios y a la carrera administrativa.

Con algunos más coincidencias que con otros. Con todos algunas diferencias.

El sindicato de los funcionarios del Estado, COFE, continuó este jueves su ronda de entrevistas con precandidatos, esta vez, con Jorge Larrañaga.

El precandidato blanco y el sindicato coincidieron en defender a “los buenos funcionarios públicos” y la “carrera administrativa”, y revisar la reposición de vacantes de acuerdo a cada organismo.

“Hemos dicho adentro y lo decimos afuera. Nosotros no vamos a exponer nunca al buen funcionario público en contra de la población, y en segundo lugar, de la misma manera como la variable de ajuste no puede ser la gente, tampoco lo puede ser el buen funcionario público”, dijo el precandidato blanco Jorge Larrañaga.

“De la misma manera que dijo también, y nosotros coincidimos, que hay algunos cargos que son superfluos, hay una cantidad de cargos de particular confianza que se han creado en el Estado, que no es patrimonio de este gobierno, que evidentemente no le aportan nada al funcionamiento del Estado”, estableció Joselo López.

En cuanto a las diferencias, el sindicato planteó su rechazo a la reforma constitucional sobre seguridad que impulsó Larrañaga, y en cuanto a la esencialidad de la educación pública.

“Para nosotros la educación es esencial. Va directamente a preservar los derechos de los hijos de todos los uruguayos, que los niveles de la educación hoy son preocupantes y tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido”, sentenció Larrañaga.

“Tuvimos una discrepancia seria, digamos, en materia de derechos, con el tema de los servicios de esencialidad, en particular con la educación, nosotros tenemos diferencias. Le planteamos también que tenemos diferencias con respecto a la reforma constitucional que se está planteando”, expresó López.