Larrañaga defendió su proyecto de ley que crea una Guardia Nacional que refuerce tareas del Ministerio del Interior

El senador Jorge Larrañaga afirmó que la ciudadanía está indefensa, y algunos barrios están copados por los narcos. Por eso, planteó crear una nueva fuerza para reforzar las tareas del Ministerio del Interior.

“Se me ha expresado que ese papel lo cumple la Guardia Republicana y creo que no. Si así fuere, ¿por qué no agregar esta nueva fuerza?”, dijo Larrañaga.

El proyecto fue presentado en 2009 y reiterado en 2016. Está inspirado en experiencias como en Chile, España y Francia, entre otros países.

“Estamos proyectando la creación de una Guardia Nacional con composición militar que, con preparación, ayude a la Policía a recuperar la presencia del Estado en barrios donde la Policía solo puede entrar y salir a los tiros”, apuntó el líder de Alianza Nacional.

Larrañaga rechazó los prejuicios ideológicos sobre este proyecto.

“Quizás pueda ser el momento de analizar una suerte de consulta popular”, agregó.