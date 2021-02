Larrañaga: "En democracia hay que respetar a la Policía sino entramos en un camino de desprotección de derechos"

Larrañaga: Me parece que es un pronunciamiento contundente, a la Policía se la tiene que respetar y eso es lo que me permito reafirmar, ratificar y defender. La Policía hace un enorme esfuerzo, son compatriotas como nosotros, que tienen sus familias. Con respecto a cómo se pueden adiestrar mejor los cuerpos policiales, siempre es posible, […]

Larrañaga: Me parece que es un pronunciamiento contundente, a la Policía se la tiene que respetar y eso es lo que me permito reafirmar, ratificar y defender. La Policía hace un enorme esfuerzo, son compatriotas como nosotros, que tienen sus familias. Con respecto a cómo se pueden adiestrar mejor los cuerpos policiales, siempre es posible, pero frente a reacciones como las que vimos, situaciones intempestivas, con una reacción violenta, a veces no es sencillo, hay que estar en la situación de esos policías que muchas veces tienen que cuidar la utilización de las armas frente a gente que a veces no tiene ningún freno y les importa nada la vida de los demás. En una democracia y estado de derecho hay que respetar a la Policía sino entramos en un camino de desprotección de derechos.