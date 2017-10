Larrañaga le respondió a Vázquez: “Su modo de actuar entraña soberbia, descalifica a todo el que piensa diferente”

El senador nacionalista dijo que le "preocupa" la "salida fuera de tono del presidente".

El presidente Tabaré Vázquez, durante una entrevista en Radio Sarandí, respondió a los dirigentes de la oposición que afirman que el Gobierno no tiene agenda.

El mandatario ensayó una explicación al respecto: “Creo que lo hacen por una razón: o bien no tienen agenda y trata de tapar eso diciendo que el Gobierno no la tiene, o tienen una agenda que no quieren mostrar porque seguramente es una agenda que no favorece a la mayoría de la población”.

Tras el razonamiento, Vázquez negó rotundamente que su Gobierno no tenga agenda. Además, Vázquez agregó: “Sería bueno que la oposición pusiera la agenda sobre la mesa, pero no con titulares, sino profundizando cada idea”.

Frente a esta situación, Larrañaga salió al cruce y le respondió.