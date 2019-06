Larrañaga respondió al anuncio de Sartori de apoyar la reforma constitucional sobre seguridad pública impulsada por él

El precandidato nacionalista agradeció y dijo que su objetivo ahora es ganar las elecciones internas.

El precandidato Juan Sartori anunció este lunes que apoyará la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por Jorge Larrañaga. Cuando se enteró, Larrañaga estableció:

“Bueno, me parece muy bien. Se agradece. Yo creo que la reforma tiene una condición muy importante que es sacudir la modorra de un sistema político conservador, que no ha hecho los cambios necesarios para enfrentar el narcotráfico y la creciente delincuencia. Soy el candidato de la reforma porque en esta situación me han colocado como consecuencia de la falta de respaldos. Pero tengo la firme voluntad de poder llevar adelante que me parece positivo para el país”.