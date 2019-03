Larrañaga se refirió a la destitución de Manini Ríos: “Cruzó una línea que no debía y el presidente no tuvo otra”

El precandidato blanco dijo que no se ha analizado incorporarlo al Partido Nacional.

El precandidato Jorge Larrañaga inauguró un local en avenida Rivera y Obligado junto al legislador blanco Jorge Gandini.

Larrañaga opinó sobre la destitución de Guido Manini Ríos como comandante en jefe del Ejército:

Fue una resolución anticipada. El presidente actuó dentro del marco de la institucionalidad. Antes se generó la sanción de arresto por 30 días y ahora el comandante en jefe cruzó una línea que no debía en el marco de su condición y el presidente no tuvo otra resolución que tomar. Son los caminos y me parece que hay que tomarlos como tales.

Hay responsabilidad del poder Ejecutivo porque ha quedado preso del prejuicio ideológico cuando se trata de Fuerzas Armadas.