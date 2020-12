Larrañaga se refirió al operativo por el clásico: "Un partido sin público no significa que sea sin riesgo"

El ministro del Interior dijo que "los problemas no se dan dentro de los estadios, sino afuera".

Jorge Larrañaga anunció que ya está dispuesto un operativo para trabajar en la zona del Campeón del Siglo este domingo:

Un partido sin público no significa que sea un partido sin riesgo. Muchas veces han toamdo para la chacota que el Ministerio del Interior hace operativos con estadios vacíos. Pero todos sabemos que los problemas no se dan adentro de los estadios sino que afuera. Es un partido de riesgo por eso apelamos a la prevención para evitar situaciones que puedan generar problemas. Tenemos un operativo dispuesto, estamos trabajando en esa línea, nos parece que hay que tener cuidado porque además tenemos la situación de la pandemia. Las aglomeraciones se pueden dar fuera del estadio en función de festejos o otras situaciones. Nuestro llamado es a la refleixón pero también vamos a ser claros en que no se van a pemitir situaicones que puedan generar problemas a la población.