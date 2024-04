"Las acciones fuertemente represivas no creo que sean la solución", dijo Cosse ante polémica por graffitis

La exintendenta de Montevideo apuntó que el fenómenos es "complejo" y "poco entendido".

Un edificio del barrio Cordón de Montevideo amaneció graffiteado en sus nueves pisos de altura. Fue en la madrugada del martes en José Enrique Rodó y Minas. Días atrás ocurrió algo similar en Mercedes y Vázquez.

Esta situación se puede ver en varios puntos de la capital, tanto en fachadas de valor patrimonial como en cortinas metálicas, monumentos o sitios históricos.

Ante esto, la precandidata frenteamplista Carolina Cosse, dijo que el fenómenos es "complejo" y "poco entendido", y aseguró que las "acciones represivas" no son la solución.

"Hay una forma de dominarlo que tiene que ver con acciones fuertemente represivas y no creo que sean la solución. Una cosa es tener una expresión artística sobre un muro y otra cosa es tener una suerte de carrera tribal por ocupar espacios", manifestó Cosse.

"Es un tema profundo, no tengo la solución. Hay que seguir pensándolo y abriendo espacios de convivencia, no resignar espacios públicos, no naturalizar que hay lugares donde no se puede estar", subrayó.