Las autoridades aseguran que a pesar de las cianobacterias, “se pueden consumir todos los productos del mar”

En las últimas semanas los feriantes de Montevideo han notado una baja en la venta de pescado, estiman que se debe a la falta de información.

Andrés Domingo de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos explicó:

Se pueden consumir todos los productos del mar que se quiera. No conocemos a nivel mundial afectaciones que puedan haberse ocasionado en la salud humano producto del consumo de organismos marinos que hayan estado en contacto con las cianobacterias. No salimos a decir nada porque no hay ningún problema en el consumo. No conocemos ningún caso que afecte a la salud humana.