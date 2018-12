Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en Montevideo: veredas rotas, edificios no accesibles y pocos ómnibus adaptados

Unas 500.000 personas con discapacidad viven en Uruguay, y más de la mitad de ellas en Montevideo.

Este lunes 3 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En ese marco, la Intendencia de Montevideo lleva adelante una feria para visibilizar el tema y a su vez abordar las problemáticas que más preocupan a esta población; entre ellas, el transporte accesible.

En este sentido, explicaron a Telemundo:

“Las dificultades son varias. Venimos queriendo sensibilizar, pero todo se reduce a temas económicos, a que las unidades son un poco más caras, a que la población con discapacidad no sale… pero nosotros no salimos por esa barrera, no porque no queremos. Salimos y nos encontramos con que las veredas están rotas. Pero la primera barrera ya es tu casa: si tu casa no es accesible ya tenés dificultades y dependés de otro. Y encima, cuando te querés trasladar por las actividades de la vida diaria, llegás a la parada sin saber si el ómnibus que va a venir va a ser o no accesible, y capaz tenés que esperar tres horas. Todo se dificulta”.