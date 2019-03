Las críticas a la explicación de Eduardo Bonomi sobre las cifras de criminalidad: “No importa a quién se mate, es homicidio”

Desde la oposición criticaron la explicación del ministro del Interior que atribuye el aumento de homicidios al incremento de asesinatos entre delincuentes.

La palabra del exfiscal Gustavo Zubía:

Llama mucho la atención que integrantes de partidos progresistas, defensores de los derechos humanos entren a calificar a los ciudadanos como buenos o malos. Si se matan los malos no importa… primero eso. Y segundo lo ridículo del razonamiento porque no importa a quién se mate, es homicidio. Y los que creen que se matan a los malos y que eso no va a llegar a los buenos, están equivocados.