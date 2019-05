Las incautaciones de drogas que se fabrican en laboratorios han crecido significativamente en Uruguay

Llegan desde Europa en pequeñas cantidades que ingresan principalmente por los aeropuertos.

Uruguay y Colombia, países que tienen observatorios de drogas que son referentes en la región, formaron con Argentina un Sistema de Alerta Temprana para detectar nuevas sustancias psicoactivas.

Los datos que aportan los laboratorios del ITF, Polo Tecnológico de Pando y Facultad de Química, se cruzan con los casos que detectan los servicios de salud.

“País productor no somos, estas drogas no tienen ningún antecedente de que se produzcan en Uruguay ni en la región. Lo que son drogas sintéticas vienen de Europa. Llegan a nuestro país por vías que son de difícil detección o que nos hacen tener que hacer un esfuerzo particular para la detección. Vienen en pequeños paquetes, vienen en ventras o compras por internet”, explicó Diego Olivera, presidente de la Junta Nacional de Drogas.

Si bien siguen siendo minoritarias en comparación con otras drogas como marihuana, cocaína o pasta base, en los últimos tres años creció mucho la incautación de cristales en aeropuertos y aduanas terrestres.

En Uruguay se hizo por segunda vez un estudio en los efluentes de fiestas electrónicas, para detectar nuevas sustancias psicoactivas.

Algunas ya no aparecen y otras, que se creía que no habían llegado al país, fueron encontradas en las muestras.

“Hay sustancias que son símiles a las anfetaminas, otras que son psicodélicas, otras símiles al éxtasis. En función de lo que la personas desea consumir es cómo van cambiando esas moléculas”, dijo Eleuterio Umpiérrez, de la Facultad de Química.

Las drogas de síntesis ya se extienden a otros eventos y son consumidas por usuarios no tan jóvenes.

Lo que más preocupa son las adulteraciones y combinaciones que aumentan el daño a los consumidores.